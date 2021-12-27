В ресторане под Киевом произошла драка со стрельбой
Источник:полиция Киевской области
ЧП случилось вечером 26 декабря возле одного из заведений села Карапыши Киевской области. Между клиентами ресторана произошел конфликт, который закончился дракой и стрельбой.
О драке со стрельбой полицейские узнали от свидетелей происшествия около 22:00 26 декабря. Правоохранители быстро отправились на место происшествия и даже успели задержать владельца оружия.
Смотрите также Под Львовом мужчина застрелил собаку и целился в семейную врача
Действия мужчины квалифицировали как хулиганство с использованием оружия. Если его вину докажут в суде, ему грозит до 7 лет заключения.
Пришел на помощь и стрелял в воздух
- Как выяснили следователи, началось все с того, что мужчины из двух компаний вышли на улицу подышать свежим воздухом.
- Возле заведения между ними возникла ссора, во время которой 42-летний житель Мироновки получил удар кулаком по лицу.
- Пострадавший побежал внутрь и позвал своих друзей на помощь.
- Когда толпа начала драться, один из участников происшествия достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел. Через несколько секунд он выстрелил второй раз, но уже в сторону толпы.
Резиновые пули, к счастью, никого не задели. Однако, согласно закону, использовать травматическое оружие нельзя даже в случае, если оно зарегистрировано. Впрочем, иметь пистолет такого типа могут только правоохранители, депутаты, судьи и журналисты. Кем именно является задержанный, в полиции не рассказали.
Судя по тому, что правоохранители не говорят об открытии производства относительно незаконного хранения оружия, пистолет у злоумышленника был вполне официально. Фигуранта производства задержали в самом ресторане. Вскоре суд будет избирать ему меру пресечения.
Смотрите видео стрельбы возле ресторана на Киевщине: