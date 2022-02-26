Россия обстреливает жилые кварталы Киева: среди погибших гражданские и дети
Источник:Виталий Кличко
По состоянию на 26 февраля ситуация в Киеве сложная и напряженная. Уже третьи сутки столицу бомбят российские войска, но наши защитники держат оборону.
Войска Путина обстреливают жилые кварталы в городах и поселках – столица не исключение. Утром в дом на улице Лобановского попала ракета, разрушив его с 17 по 21 этаж.
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Жертвы российской агрессии в Киеве:
- С начала атаки в столице погибли или умерли 6 мирных жителей (среди них 1 ребенок) и 14 военных и бойцов теробороны.
- Ранен 71 человек. Из них 25 гражданских, в том числе 3 ребенка.
Заметьте, что 26 февраля для защиты жителей в Киеве с 17:00 ввели комендантский час, который продлится до 28 февраля 08:00 часов утра – то есть полтора суток.
Люди, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсантами.
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