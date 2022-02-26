Війська Путіна обстрілюють житлові квартали у містах і селищах – столиця не виключення. Зранку у будинок на вулиці Лобановського влучила ракета, зруйнувавши з 17 по 21 поверх.

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Жертви російської агресії у Києві:

Від початку атаки у столиці загинули або померли 6 мирних жителів (серед них 1 дитина) та 14 військових і бійців тероборони.

Поранена 71 людина. З них 25 цивільних, зокрема 3 дитини.

Зауважте, що 26 лютого для захисту мешканців у Києві з 17:00 запровадили комендантську годину, яка триватиме до 28 лютого 08:00 години ранку – тобто півтори доби.

Люди, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсантами.

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