Войска Путина обстреливают жилые кварталы в городах и поселках – столица не исключение. Утром в дом на улице Лобановского попала ракета, разрушив его с 17 по 21 этаж.

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Жертвы российской агрессии в Киеве:

С начала атаки в столице погибли или умерли 6 мирных жителей (среди них 1 ребенок) и 14 военных и бойцов теробороны.

Ранен 71 человек. Из них 25 гражданских, в том числе 3 ребенка.

Заметьте, что 26 февраля для защиты жителей в Киеве с 17:00 ввели комендантский час, который продлится до 28 февраля 08:00 часов утра – то есть полтора суток.

Люди, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсантами.

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