Россия наносит удары ракетами "Шахед" по Киевской области: в области действует ПВО

Российские оккупанты в очередной раз запустили дроны по Украине. Враг наносит удары с помощью "Шахедов" по Киевской области.

Об этом сообщили в Киевской ОГА.

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Что известно о российской атаке?

В 08:35 в Вышгородском районе Киевской области была объявлена воздушная тревога. В 09:51 и 10:00 угроза возникла для Броварского и Бориспольского районов.

В 10:34 в воздушном пространстве Киевской области были зафиксированы ударные беспилотники типа "Шахед". В регионе раздались взрывы, и начали действовать силы ПВО.

Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Позаботьтесь о своей безопасности,

– подчеркнули в Киевской ОГА.

Кроме того, по состоянию на 10:49 воздушная тревога объявлена по всей Киевской области. Граждан просят соблюдать информационное молчание и не снимать работу ПВО и движение БПЛА.

Каковы последствия вражеской атаки 21 июня?

Ночью 21 июня россияне запустили по Украине 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал" и 105 ударных БПЛА различных типов.

Российские войска атаковали Сумы беспилотниками и артиллерией. В результате вражеских обстрелов пострадали восемь человек. В результате артиллерийского обстрела в Ковпаковском районе Сум зафиксировали шесть попаданий в жилой сектор.

В Ровенской области в результате вражеских ударов начались отключения электроэнергии. Энергетики в настоящее время работают над восстановлением электроснабжения.