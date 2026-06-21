Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

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Каковы результаты отражения атаки?

Оккупанты ночью запустили по Украине 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал" и 105 ударных БПЛА различных типов.

Все ракеты враг запускал из Воронежской, Рязанской, Брянской, Курской областей, а также с территории временно оккупированного Крыма.

Российскую атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 силы ПВО сбили/подавили 96 вражеских дронов. К сожалению, зафиксировано попадание баллистических ракет и 6 ударных БПЛА в 6 точках, а также падение обломков в 5 точках.

В настоящее время информация о двух аэробаллистических ракетах уточняется.

Что ещё известно об атаке России в ночь на 21 июня?

Оккупанты атаковали Ровенскую область. В результате вражеских ударов в регионе начались отключения электроэнергии. В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Утром враг атаковал Харьков. Россияне направили на многоэтажное здание БПЛА "Молния". Это произошло в Киевском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также Россия нанесла удар по Хмельницкой области ракетой "Кинжал". Ракета летела в направлении Староконстантинова. В городе раздались мощные взрывы. Информация о последствиях пока уточняется.