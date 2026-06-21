Про це повідомили у Київській ОВА.

Дивіться також Пошкоджені пошта, АЗС, багатоквартирні та приватні будинки: подробиці цинічного терору Сум

Що відомо про російську атаку?

О 08:35 у Вишгородському районі Київщини оголосили повітряну тривогу. О 09:51 та 10:00 загроза з'явилася для Броварського та Бориспільського районів.

О 10:34 у повітряному просторі Київської області зафіксували ударні безпілотники типу "Шахед". У регіоні пролунали вибухи та почали працювати сили ППО.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– наголосили у Київській ОВА.

Також станом на 10:49 повітряна тривога лунає по всій Київській області. Громадян просять дотримуватися інформаційної тиші та не знімати роботу ППО та рух БпЛА.

Які наслідки ворожої атаки 21 червня?

Вночі 21 червня росіяни запустили по Україні 2 балістичні ракети Іскандер-М/С-400, 2 аеробалістичні ракети "Кинджал" та 105 ударних БпЛА різного типу.

Російські війська атакували Суми безпілотниками й артилерією. Унаслідок ворожих обстрілів постраждали вісім людей. Внаслідок артилерійського обстрілу в Ковпаківському районі Сум зафіксували шість влучань у житловий сектор.

На Рівненщині внаслідок ворожих ударів почалися знеструмлення. Енергетики наразі працюють над відновленням електропостачання.