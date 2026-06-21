Об этом сообщили в Киевской ОГА.
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Что известно о российской атаке?
В 08:35 в Вышгородском районе Киевской области была объявлена воздушная тревога. В 09:51 и 10:00 угроза возникла для Броварского и Бориспольского районов.
В 10:34 в воздушном пространстве Киевской области были зафиксированы ударные беспилотники типа "Шахед". В регионе раздались взрывы, и начали действовать силы ПВО.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Позаботьтесь о своей безопасности,
– подчеркнули в Киевской ОГА.
Кроме того, по состоянию на 10:49 воздушная тревога объявлена по всей Киевской области. Граждан просят соблюдать информационное молчание и не снимать работу ПВО и движение БПЛА.
Каковы последствия вражеской атаки 21 июня?
Ночью 21 июня россияне запустили по Украине 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал" и 105 ударных БПЛА различных типов.
Российские войска атаковали Сумы беспилотниками и артиллерией. В результате вражеских обстрелов пострадали восемь человек. В результате артиллерийского обстрела в Ковпаковском районе Сум зафиксировали шесть попаданий в жилой сектор.
В Ровенской области в результате вражеских ударов начались отключения электроэнергии. Энергетики в настоящее время работают над восстановлением электроснабжения.