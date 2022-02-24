Россия осуществила авиаудар по военному городку под Броварами: есть погибший и пострадавшие

Россия утром 24 февраля атаковала военный городок № 161 под Броварами. Речь идет об авиаударе.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, известно о разрушении. Также он сообщил о погибшем и пострадавших.

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Во время авиаудара сгорело здание.

В четырехэтажном доме частично повреждены 3 и 4 этажи.

Военные проводят эвакуацию, работает ГСЧС.

По предварительной информации, есть один погибший, один раненый и 5 еще пострадавших.

Более подробную информацию Геращенко пообещал предоставить позже.

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Под утро 24 февраля президент Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Он официально вводит войска на территорию оккупированного Донбасса.

После этого в украинских городах, в частности Киеве, был слышен ряд взрывов. Также известно об обстреле аэродрома в Василькове под Киевом. В то же время горят аэропорты в Ивано-Франковске и Херсоне.

Учитывая это, в Украине вводят военное положение. В то же время в Генштабе ВСУ успокоили украинцев: заявляют, что ситуация – контролируемая.

"Украинские войска отражают воздушное нападение России. Силы обороны государства находятся в полной боевой готовности", – отметили в Генштабе.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.

Текст публикации Антона Геращенко:

Броварской, военный городок № 161 во время авиаудара сгорело здание и 4-х этажный дом частично поврежден 3 и 4 этаж, военные проводят эвакуацию, работает ГСЧС и скорая по предварительной информации, есть один погибший, один раненый и 5 еще потерпевших, более детально информация будет дополнительно.