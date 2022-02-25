По словам мэра, с сегодняшнего дня Киев вступил в фазу обороны от российских захватчиков. Бойцы ВСУ обезвреживают диверсионные группы россиян.

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Кличко подчеркнул, что враг хочет поставить столицу на колени и уничтожить всех.

Оборона Киева уже началась

Глава города подчеркнул, что киевляне должны находиться дома. Всем следует подготовить запасы пищи, воды и теплой одежды.

Военные ВСУ и территориальная оборона защищают столицу. Киев перешел в режим обороны

Также Кличко призвал всех поступать в ТРО и защищать землю от орды.

Ситуацию на фронтах мэр столицы назвал сложной, но при этом, по его данным, "ВСУ насыпают врага очень успешно".

ВСУ призывают блокировать военную технику агрессора

В территориальной обороне подчеркивают, что при появлении российской техники на улицах городов нужно блокировать передвижение своими силами.



Выходите с украинскими флагами на улицы, снимайте российских оккупантов на камеры своих телефонов. Пусть они знают, что их здесь не ждут, что им будет сопротивляться абсолютно каждый. Покажите им, что они не освободители, но оккупанты на чужой земле.

Важно!! Не приближайтесь к местам, где против россиян ведут бои украинские военные, чтобы не препятствовать им делать свою работу,

– подчеркнули в ВСУ.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!