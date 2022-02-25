За словами мера, відсьогодні Київ вступив у фазу оборони від російських загарбників. Бійці ЗСУ знешкоджують диверсійні групи росіян.

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Кличко підкреслив, що ворог хоче поставити столицю на коліна та знищити всіх.

Оборона Києва вже почалася

Очільник міста підкреслив, що кияни мають перебувати вдома. Всім варто підготувати запаси їжі, води та теплого одягу.

Військові ЗСУ та територіальної оборони захищають столицю. Київ перейшов у режим оборони.

Також Кличко закликав всіх вступати до ТРО та боронити землю від орди.

Ситуацію на фронтах мер столиці назвав складною, але при цьому, за його даними "ЗСУ насипають ворогу дуже успішно".

ЗСУ закликають блокувати військову техніку агресора

У територіальній обороні наголошують, що при появі російської техніки на вулицях міст треба блокувати пересування власними силами.



Виходьте з українськими прапорами на вулиці, знімайте російських окупантів на камери своїх телефонів. Нехай вони знають, що їх тут не чекають, що їм тут чинитиме опір абсолютно кожен. Покажіть їм, що вони не визволителі, а окупанти на чужій землі.

Важливо!! Не наближайтесь до місць, де проти русні ведуть бої українські військові, щоб не перешкоджати їм робити свою роботу,

– підкреслили у ЗСУ.