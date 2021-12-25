Рождественское минирование: в Киеве из ТРЦ эвакуировали около тысячи человек

В Киеве полиция получила сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра на Днепровской Набережной. Полиция эвакуировала ориентировочно тысячу людей.

По данным СМИ, речь идет о заминировании торгово-развлекательного центра RiverMall. Сообщение поступило на горячую линию полиции.

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В Киеве сообщили о минировании торгового центра

Торговый центр заминировали в Дарницком районе.

По вызову выехали профильные службы полиции и представители других ведомств. Сейчас (говорилось ориентировочно о 14:20 25 декабря – 24 канал) проводится эвакуация посетителей торгово-развлекательного центра и персонала. Взрывотехники проверили помещение и прилегающую территорию с целью обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов,

– рассказали в полиции.

Проверив, специалисты взрывотехнической службы не обнаружили никаких подозрительных предметов. Впоследствии сообщили, что центр уже возобновил работу в обычном режиме.

"На время проверки было эвакуировано около тысячи человек", – рассказали в полиции.

Последние сообщения о фейковых минированиях в Украине

24 декабря в Бердянске школьник несколько раз сообщал о фейковых минированиях школ. Причиной своего поведения называл месть сопернику, с которым конкурировал за девушку.

16 декабря правоохранителям сообщили о минировании жилого дома на Пчилки, 5, что в Киеве.

15 декабря в Днепре в школе №111 сообщили о якобы минировании. Тогда всех людей эвакуировали. Перед тем о псевдоминировании сообщали также 8 декабря и 15 ноября.

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