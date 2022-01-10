О своей сложной работе в первый выходной день 2022 рассказали работники коммунальной службы, которые следят за порядком в больницах столицы. Некоторые пациенты, которых привозила в больницу скорая, вели себя крайне неадекватно, хотя и нуждались в помощи.

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По словам бойцов-муниципалов, им пришлось семь раз спасать медиков и давать им возможность работать.

Лезли в драку, требуя реанимации



На Рождество у бойцов муниципальной охраны было много работы / Фото муниципальной охраны Киева

Впервые 7 января помощь охранников спокойствия понадобилась врачам около 11:00, когда в медицинское учреждение привезли нетрезвого мужчину. Он бросался на персонал больницы.

В 12:00 медики должны были осмотреть другого пациента, который также приехал в больницу после попойки, однако мужчина лез в драку.

Помощь сотрудников муниципальной охраны требовалась в 12:49 и в 13:00. Им пришлось успокаивать неадекватных мужчин во время оказания им первой помощи.

В 13:45 врачи не могли справиться с еще одним нетрезвым киевлянином, пытавшимся их избить. Впоследствии пациент был госпитализирован в токсикологическое отделение.

В 14:45 на окружающих бросался пьяный мужчина, которого пришлось положить в нейрохирургическое отделение в сопровождении охраны.

Закончился тяжелый рабочий день для муниципалов стычкой с наркозависимым. Он нуждался в реанимационных мерах, однако лез в драку как с медицинским персоналом, так и с охраной.

На праздники работы стало больше

Как утверждают сотрудники муниципальной охраны Киева, в праздничные дни у них всегда становится больше работы, поскольку обычно масштабные застолья приводят к увеличению конфликтов. Именно из-за употребляемого спиртного пациенты иногда ведут себя агрессивно, мешают медикам и представляют для них опасность.