Про свою складну роботу у перший вихідний день 2022 року розповіли працівники комунальної служби, які стежать за порядком у лікарнях столиці. Деякі пацієнти, яких привозила до лікарні швидка, поводилися вкрай неадекватно, хоча й потребували допомоги.

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За словами бійців мунварти, сім разів рятувати медиків та давати їм можливість працювати.

Лізли у бійку, потребуючи реанімації



На Різдво у бійців муніципальної варти було багато роботи / Фото муніципальної варти Києва

Вперше 7 січня допомога охоронців спокою знадобилася лікарям близько 11:00, коли до медичного закладу привезли нетверезого чоловіка. Він кидався на персонал лікарні.

О 12:00 медики мали оглянути іншого пацієнта, який також приїхав до лікарні після пиятики, однак чоловік ліз у бійку.

Допомога співробітників муніципальної охорони була потрібна о 12:49 та о 13:00. Їм довелося заспокоювати неадекватних чоловіків під час надання їм першої допомоги.

О 13:45 лікарі не могли впоратися зі ще одним нетверезим киянином, який намагався їх побити. Згодом пацієнта госпіталізували до токсикологічного відділення.

О 14:45 на оточуючих кидався п'яний чоловік, якого довелося покласти до нейрохірургічного відділення в супроводі охорони.

Закінчився важкий робочий день для бійців мунварти сутчикою з наркозалежним. Він потребував реанімаційних заходів, однак ліз у бійку як з медичним персоналом, так і з охороною.

На свята роботи побільшало

Як стверджують співробітники муніципальної охорони Києва, у святкові дні у них завжди стає більше роботи, оскільки зазвичай масштабні застілля призводять до збільшення конфліктів. Саме через вживане спиртне пацієнти іноді поводяться агресивно, заважають медикам та становлять для них небезпеку.