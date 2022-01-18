На Русановке с 15 этажа выпал 1,5-летний малыш: он погиб на месте

На Русановском бульваре, 2 в Киеве произошла трагедия с 1,5-летним мальчиком. Во вторник, 18 января, он выпал из окна 15 этажа и мгновенно погиб.

На место смерти малыша немедленно прибыли правоохранители. Сейчас следователи устанавливают все детали инцидента и его причины.

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Малыш упал с 15 этажа / Фото с телеграм-канала "Вартові Еспресо"

Врачи были бессильны

Медики также оперативно приехали к дому, из которого выпал мальчик. Однако, к сожалению, его травмы были не совместимы с жизнью. Следовательно, врачи лишь констатировали смерть малыша. Никаких шансов выжить после падения с такой высоты у ребенка не было.

Трагедия произошла на Русановском бульваре, 2 / Фото с телеграм-канала "Вартові Еспресо"

Действительно, есть такой факт От врачей поступило сообщение в полицию, что обнаружили мертвым мальчика 1,5 года. Выпал с 15 этажа. Сейчас там идет проверка, работает следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства. Таков несчастный случай,

– прокомментировали трагедию 24 каналу в отделе коммуникации полиции Киева.



Дом, из окна которого выпал мальчик / Фото с телеграм-канала "Вартові Еспресо"

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа / Фото с телеграм-канала "Вартові Еспресо"

Похожая трагедия в Броварах

В конце октября с балкона 9 этажа в Броварах выпала школьница. Это произошло глубокой ночью – в 2:27. Смерть ребенка тоже наступила мгновенно. Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного убийства с пометкой "самоубийство".

Текст публикации "Вартових Еспресо":

Трагедия в столице: из окна многоэтажки выпал ребенок. По предварительным данным, в Днепровском районе столицы на Русановском бульваре, 2 из окна 15 этажа многоэтажки выпал полуторагодовалый мальчик.

К сожалению, шансов на жизнь у ребенка не было. Врачи, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть. На месте работает следственно-оперативная группа, которая и выяснит детали трагедии.