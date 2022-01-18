На место смерти малыша немедленно прибыли правоохранители. Сейчас следователи устанавливают все детали инцидента и его причины.

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Врачи были бессильны

Медики также оперативно приехали к дому, из которого выпал мальчик. Однако, к сожалению, его травмы были не совместимы с жизнью. Следовательно, врачи лишь констатировали смерть малыша. Никаких шансов выжить после падения с такой высоты у ребенка не было.

Похожая трагедия в Броварах

В конце октября с балкона 9 этажа в Броварах выпала школьница. Это произошло глубокой ночью – в 2:27. Смерть ребенка тоже наступила мгновенно. Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного убийства с пометкой "самоубийство".

Текст публикации "Вартових Еспресо":

Трагедия в столице: из окна многоэтажки выпал ребенок. По предварительным данным, в Днепровском районе столицы на Русановском бульваре, 2 из окна 15 этажа многоэтажки выпал полуторагодовалый мальчик.

К сожалению, шансов на жизнь у ребенка не было. Врачи, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть. На месте работает следственно-оперативная группа, которая и выяснит детали трагедии.