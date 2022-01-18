На місце смерті малюка негайно прибули правоохоронці. Наразі слідчі встановлюють всі деталі інциденту і його причини.

До теми На Солом'янці з балкону випала 13-річна дівчинка: деталі з місця трагедії

Лікарі були безсилими

Медики також оперативно приїхали до будинку, з якого випав хлопчик. Однак, на жаль, його травми були не сумісними з життям. Відтак, лікарі лише констатували смерть маляти. Жодних шансів вижити після падіння з такої висоти в дитини не було.

Дійсно, є такий факт. Від лікарів надійшло повідомлення до поліції, що виявили мертвим хлопчика 1,5 року. Випав з 15 поверху. Наразі там триває перевірка, працює слідчо-оперативна група, з'ясовує усі обставини. Такий є нещасний випадок,

– прокоментували трагедію 24 каналу у відділі комунікації поліції Києва.

Схожа трагедія у Броварах

Наприкінці жовтня з балкону 9 поверху у Броварах випала школярка. Це сталося глибокої ночі – о 2:27. Смерть дитини теж настала миттєво. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з позначкою "самогубство".

Текст публікації "Вартових Еспресо":

Трагедія у столиці: з вікна багатоповерхівки випала дитина. За попередніми даними, у Дніпровському районі столиці на Русанівському бульварі, 2 з вікна 15 поверху багатоповерхівки випав півторарічний хлопчик.

На жаль, шансів на життя у дитини не було. Лікарі, які прибули на виклик, лише констатували смерть. На місці працює слідчо-оперативна група, яка і з'ясує деталі трагедії.