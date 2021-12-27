В самом тяжелом состоянии – мама: подробности страшного ДТП с пожаром под Киевом
Источник:ТСН
В Киевской области в воскресенье, 26 декабря, семья с двумя детьми пострадала во время ДТП. Сейчас все 4 человека находятся в больнице.
Их госпитализировали в Броварскую центральную районную больницу. После ДТП в тяжелом состоянии была мама. Она и старший сын оказались в реанимации.
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Отца с младшим сыном госпитализировали в травматологическое отделение. К счастью, состояние всех пострадавших удалось стабилизироваться.
У женщины – политравма. У нее закрыта черепно-мозговая травма и тяжелые переломы: перелом таза, ребер. Ее состояние сейчас тяжелое, но стабильное. Старший сын – средней степени тяжести,
– говорится в сообщении.
У отца и младшего сына диагностировали переломы. Пока неизвестно, когда семья вернется домой.
ДТП в Киевской области: главное
- В Броварском районе неподалеку села Скибин в воскресенье, 26 декабря, произошло жуткое ДТП.
- Водитель ВАЗ-2115 влетел в заднюю часть BMW X5.
- Автомобиль ВАЗ-2115, в котором ехали родители с двумя сыновьями (7 и 9 лет), мгновенно загорелся.
- Отец с детьми успели выпрыгнуть из машины. Маму – зажало внутри.
- Спасатели освободили женщину из пылающего автомобиля.