Самые известные киевляне, которые прославляли Украину за годы независимости

Перечень известных в мире украинцев может быть бесконечным, ведь наше государство всегда было богато талантами. Немало в этом списке может быть и киевлян. Как коренных, так и тех, кто долгое время жил в столице.

В честь 30-летия Независимости Украины 24 канал предлагает список известных людей, которые так или иначе связаны с Киевом, родились в столице, проживали здесь, или просто провели в городе много лет.

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Выдающиеся спортсмены, благодаря которым Украину знает мир

Братья Кличко



Виталий и Владимир Кличко являются самыми узнаваемыми киевлянами / Фото UA Football

Несмотря на то, что Виталий и Владимир Кличко родились в Кыргызстане и Казахстане, никто не может ассоциировать их с этими странами Востока. Весь мир знает прославленных боксеров как украинцев. Кроме того, старший из братьев сейчас известен своей политической деятельностью, поскольку возглавляет столицу уже более 7 лет.

Виталий Кличко является шестикратным чемпионом мира по кикбоксингу. В начале 2000-х он был чемпионом мира по боксу среди супертяжей по версиям WBO и WBC, а также владел поясом The Ring.

Также Кличко-старший является единственным боксером, который имеет статус "вечного" чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. Сейчас Виталий Кличко занимает тридцать пятое место в рейтинге лучших боксеров в истории, независимо от весовой категории по версии BoxRec.

Если же говорить о политической карьере Виталия Кличко, то ее также нельзя назвать провальной. Он был народным депутатом, возглавлял провластный политический блок, а также во второй раз стал мэром Киева. Вполне вероятно, что вскоре мир будет говорить о Кличко уже в другом амплуа. Поскольку тот имеет значительные политические амбиции.

Владимир Кличко в политику не пошел, но настолько же узнаваемый в мире, как и его брат. За свою феерическую карьеру он был чемпионом мира среди супертяжей по версиям WBO, IBO, The Ring и WBA. Выдающийся боксер является рекордсменом по владения титулами чемпиона мира – они принадлежали ему 12 лет.

Кроме того, Кличко-младший провел больше победных боев за титул объединенного и абсолютного чемпиона мира и дольше всех спортсменов проводил серию защит поясов. По версии BoxRec, Владимир Кличко занимает 9 место в рейтинге лучших бойцов в истории бокса, независимо от весовой категории.

Андрей Шевченко



Андрей Шевченко прославлял Украину не только как футболист / Фото "Ежедневный Львов"

Бывший главный тренер сборной Украины, пожалуй, является самым узнаваемым украинцем и киевлянином в футбольном мире во времена независимости Украины. Кто не знает лидера киевского "Динамо", который в 1999 году перешел в "Милан" и стал настоящей звездой? Шевченко вписал свое имя в историю футбола как второй бомбардир за всю историю прославленного итальянского клуба.

Кроме того, он формально является единственным украинцем-обладателем "Золотого мяча" (в 1975 году эту награду получил Олег Блохин, а в 1986 году – получил одессит Игорь Беланов, но оба как представители СССР).

Также Шева может похвастаться выигранной Лигой Чемпионов и пребыванием в списке самых результативных бомбардиров еврокубковых турниров за все годы: трижды он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, дважды – чемпионата Италии.

Олег Блохин



Олег Блохин привел сборную в четвертьфинал ЧМ / Фото телеканала "Футбол"

Выдающийся футболист встретил получение Украиной независимости в роли тренера "Олимпиакоса". Он работал в Греции вплоть до 2003 года, пока не стал главным тренером сборной. И именно благодаря Блохину футбольный мир впервые услышал об Украине, как о серьезной команде с амбициями. Впервые в истории наше государство прошло отборочный этап к ЧМ-2006. А уже в Германии сборной удалось то, что миллионы людей считали невозможным – выйти из группы и бороться за выход в финал.

Тогда желто-голубые дошли лишь до 1/4, где проиграли Италии со счетом 0:3. 8 место на Чемпионате мира – самый высокий показатель нашей сборной за всю историю.

Жан Беленюк



Жан Беленюк стал единственным, кто принес Украине "золото" на Олимпиаде в Токио / Фото "Чемпионата"

Борец греко-римского стиля стал всемирно известным еще задолго до того, как пошел в политику и стал нардепом. В 2012 году первый темнокожий спортсмен Украины завоевал третье место на чемпионате Европы. Уже через год он стал бронзовым призером Летней Универсиады.

В 2014 году Беленюк заявил о себе, как о топовом борце современности. В своей весовой категории он стал чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

В 2016 году спортсмен проиграл в финале Олимпиады российском борцу. Однако уже следующие Олимпийские игры в Токио Беленюк начал как основной претендент на "золото", которое и получил.

Дарья Билодид



Дарья Билодид в Токио завоевала "бронзу" на первой для себя Олимпиаде / Фото Укринформ

20-летнюю украинскую дзюдоистку знают во всем спортивном мире как одну из самых одаренных спортсменок. Выступая в категории до 48 килограмм, Билодид стала многократной чемпионкой Европы и дважды выигрывала чемпионат мира. На летней Олимпиаде в Токио Билодид получила "бронзу".

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Политики из Киева, которых знает мир

Кроме достижений выдающихся спортсменов, мир знает Украину как государство, в котором дважды за новейшую историю произошли революции. В то же время президентов, которые приходили к власти на волне Майданов, вполне можно отнести к киевлянам, которые прославляли нашу страну. Даже несмотря на то, что ни один из них в Киеве не родился.

Виктор Ющенко



Виктор Ющенко в 2004 году стал символом стремления Украины к демократии / Фото dsnews.ua

Бывшего главу Нацбанка и премьер-министра мировые политики знали еще задолго до событий 2004 года. Однако когда Ющенко начал бороться с Виктором Януковичем за пост президента, его фамилия не сходила со страниц мировой прессы. Произошло это из-за отравления Ющенко диоксином.

Масштабные фальсификации в пользу лидера "регионалов" привели к Оранжевой революции. Ющенко фактически стал лицом Майдана и впоследствии занял пост президента.

Среди достижений Ющенко за время президентства – изменение Конституции с послаблениями полномочий президента, начало переговоров о безвизе с ЕС, а также договоренности с Вселенским патриархом о предоставлении Томоса украинской церкви.

Петр Порошенко



Дипломатические достижения Петра Порошенко были очень серьезными / Фото Святослава Цеголко

Какой бы контраверсионный вид не имела фигура Петра Порошенко, в мире его знают как человека, за время президентства которого наше государство дало сопротивление открытой российской агрессии.

Кроме того, пятый президент ассоциируется с другими обретениями нашего государства – увеличением ВВП и оздоровлением экономики после режима Януковича и начала войны.

Также за время правления Порошенко Украина получила безвиз с Европой, а Православную Церковь Украины признал Вселенский патриарх.

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Известные актеры, которые родились в Киеве

Милла Йовович



Милла Йовович не забывает о том, что родилась в Украине / Фото vancouversun.com

О том, что 45-летняя актриса, певица и модельер в некотором смысле является киевлянкой, знают не во всех странах мира. Только 5 первых лет жизни кинозвезда провела в Киеве на улице Богомольца. Однако несмотря на это, она не забывает о своих украинских корнях.

В 2005 году после Оранжевой революции Йовович вместе с матерью Галиной Логиновой приезжала в Киев. Они вместе пели украинские песни.

Смотрите видео пения Миллы Йовович на украинском:

Богдан Ступка



Богдана Ступку знают далеко за пределами Украины / Фото 5 канала

Прославленного украинского актера в мире знают за рубежом не только ярые сторонники театра и кино. Кроме членства в Европейской киноакадемии, Богдан Ступка с 1999 по 2001 год занимал должность министра культуры и искусств Украины.

В ноябре 2008 года Ступка получил награду III Римского международного кинофестиваля за лучшую мужскую роль в фильме "Сердце на ладони" польского режиссера Кшиштофа Занусси.

Мечтой моей жизни было, чтобы украинская культура стала известна во всем мире. Мечты должны сбываться, и я – счастлив, что имею возможность способствовать этому,

– сказал Ступка во время получения награды.

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Самый известный ученый во времена современной Украины

Борис Патон



Борис Патон умер в возрасте 101 года / Фото "Зеркала недели"

Пожалуй, все ученые Земли знают о вкладе Бориса Патона в отрасль сварочных процессов и металлургию. Доктор технических наук много лет возглавлял Институт электросварки имени Евгения Патона, был президентом Международной ассоциации академий наук и председателем Комитета по Государственной премии Украины в области науки и техники.

Борис Патон является автором более 1000 научных публикаций, а также более 400 изобретений, которыми пользуются по всему миру.

Предприниматели и инвесторы

Макс Левчин



Макс Левчин недавно попал в список Forbes / Фото isralove.org

Предприниматель, который родился в Киеве еще до получения Украиной независимости, стал всемирно известным в 2002 году, когда платежную систему PayPal приобрела eBay за 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, Левчин является вице-президентом Google и руководителем сервиса рассрочки Affirm. В 2021 году предприниматель стал официальным миллиардером.

Ян Кум



Основателя WhatsApp знает весь мир / Фото Hubs.ua

Известный благодаря созданию WhatsApp программист и предприниматель провел свое детство в Фастове. В США, куда семья Кума эмигрировала в 1992 году, будущий миллиардер получил образование и работал в компании Yahoo! до того момента, пока не решил создать самый популярный мессенджер в мире. WhatsApp принес Куму миллиарды еще до того, как приложение выкупил Facebook. С 2014 года Кум занимает должность исполнительного директора Facebook.

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Военный, чье мужество покорило мир

Игорь Гордейчук



Игорь Гордейчук стал символом мужества и несокрушимости украинских воинов / Фото Минобороны Украины

Историю прославленного воина и Героя Украины знают далеко за пределами нашего государства. Об Игоре Гордийчуке писали как американские, так и европейские СМИ.

Действующий руководитель Киевского военного лицея имени Ивана Богуна встретил войну офицером Главного командного центра Генерального штаба Украины. С самого начала российской агрессии Гордейчук отправился на Восток и возглавил отряд спецназначения из добровольцев-переселенцев. Под руководством легендарного "Сумрака" украинские военные долгое время удерживали стратегическую высоту Саур-могила, даже несмотря на постоянные обстрелы артиллерии с территории России.

После 12 суток обороны в полном окружении, 25 августа 2014 года, Гордейчук отдал бойцам приказ о выходе из окружения. Вышли они к окруженным под Иловайском войскам. Во время прорыва тогда еще полковник получил сверхтяжелое ранение. Только через 2 дня после этого его отправили в больницу в Днепре в критическом состоянии. Два месяца Герой Украины сражался за жизнь. Потом – долгое время проходил реабилитацию в США.