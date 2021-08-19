В 2014 годупроизошло бегство Виктора Януковича и сразу президентские с парламентскими выборы. Террористы в небе над Донбассом сбили самолеты. Россия взяла в заложники украинских граждан. Самыми известными фамилиями стали Надежда Савченко и Олег Сенцов.

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У каждого – свое оружие

В этом году у каждого было свое оружие. У демонстрантов – правда и сплоченность. На Майдане Новый год встречали сотни тысяч людей.

Оружие власти – глупость, близорукость и вседозволенность. В ручном режиме 16 января регионал Владимир Олейник показал чудеса математики. Поднятые более 200 рук он посчитал за считанные секунды и дал добро диктаторским законам, которые делали невозможными любые протесты.

Такое закручивание гаек только подняло градус в обществе. С авторитарной законотворческой бессмыслицы откровенно насмехались. Запретили носить шлемы и маски, не беда – есть кастрюли и дуршлаги.

А запрет ездить колонной по 5 машин – так это вообще Януковичу в несколько раз сократило его кортежи. Но этот смех был недолгим. Народ не был готов к тому, чтобы его зажимали в тиски. Драконовские законы только раздраконили. И власть либо действительно напрочь была недалекой, либо же голосовала за этот фарс сознательно.

Протестующие пошли штурмом на правительственный квартал. "Беркут" держал оборону на Грушевского. Виталий Кличко хотел остудить пыл демонстрантов, но остудили его – огнетушителем.

Виталий Кличко на Грушевского: смотрите видео

Митингующих нельзя было остановить – они пошли на "Беркут". В первых рядах – футбольные фанаты и поклонники "Правого сектора".

"Беркут" пошел в атаку

Камни, коктейли Молотова, сожженная техника, даже водометы не помогли. Но через несколько дней, 22 января, уже "Беркут" неожиданно пошел в атаку. Митингующих просто месили. Над ними, как вот над казаком Гаврилюком, которого вывели на мороз голого, издевались.



"Беркут" издевается над казаком Гаврилюком / Скриншот с видео Qırım Haber Ajansı

Но хуже всего – начали стрелять. И если одних удалось вытянуть, то другие митингующие стали жертвами Революции Достоинства – точка невозврата. От пуль погиб Сергей Нигоян.

Убили белоруса Михаила Жизневского, который приехал помочь майдановцам. Юрия Вербицкого похитили и пытали в лесу. Игорю Луценко – повезло больше, он выжил.

Звезды, такие как Святослав Вакарчук призывали к примирению. Оппозиция села за стол переговоров с Януковичем, но безрезультатно. Лидеры Майдана угрожали режиму штурмом, если не выполнят их требования.

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Власть не соглашалась отпускать политзаключенных, но была готова правительство доверить оппозиции. Николай Азаров 28 января ушел в отставку. Отменили диктаторские законы. Части митингующих обещали амнистию. "Беркут" 18 февраля снова пошел на зачистку. Полилась кровь.

Штурм Майдана – 17 часов

Для прорыва баррикад на улице Институтской бросали бронетехнику. Огонь ее останавливал. Штурм Майдана продолжался 17 часов. Гибли и митингующие, были жертвы среди силовиков. Из регионов прибывали автобусы помощи.

В областях устраивали ночи гнева. Крушили райотделы, прокуратуры. Полицейские выходили с поднятыми руками. В агонии власть расстреливала народ, работали снайперы, вполне возможно в том числе и российские. Вниз по Институтской текли реки крови.

Начало войны, спровоцированной властью

Часть "Партии регионов" сбежала от Януковича. После того, как Майдан уже тонул в крови, Янукович одумался. Он согласился на перевыборы до конца года. Майдан решил не ждать.

Впоследствии Верховная Рада, которую возглавил после отставки Рыбака Александр Турчинов, отстранила Януковича от власти. Также уволили Юлию Тимошенко.

Уже 22 февраля она была на Майдане в инвалидной коляске. Тимошенко и тысячи других оплакивали Небесную сотню. Больше 100 убитых – это было начало войны, которую спровоцировал режим Януковича.



Тимошенко в инвалидной коляске / Фото AFP

Больше 100 украинцев тогда отдали жизнь за страну, чтобы жить демократично и достойно. Те, кто их расстреливал, начали сбегать. За "беркутней" полетели большие птицы.

Чиновники режима Януковича прорывали границы, как могли. Например, схватка генпрокурора Виктора Пшонки и "минздоховца" Александра Клименко.

Побег Януковича

Экс-глава ГПУ улетел, но оставил то, что потом в народе называли "бикоко" или "пшонкастайл". В имении беглеца нашли:

золото,

инкрустированные драгоценные камни;

элементы интерьера;

аксессуары;

живопись.

Паковал чемоданы и его "генералиссимус". Виктор Янукович на самолетах вывозил чемоданы добра из Межигорья. В хоромах вместо Людмилы Янукович поселилась любовница Мария Полежай и страусы.

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Когда Янукович сбежал, в Межигорье хлынули туристы. У них действительно было, на что посмотреть – 2 автопарка, иконы, монеты. Но главным символом всей этой безвкусицы стал легендарный золотой батон. Легендарный, потому что неизвестно, был ли он на самом деле.



Межигорье стало центром туристов / Фото Associated Press

Янукович довольно быстро нашелся. Он бежал через Харьков, транзитом через Донецк и Крым и оказался в итоге в России. Сначала он появился в Ростове. Но, говорят, что на самом деле осел в Подмосковье – недалеко от Владимира Путина.

Без улыбки на лице, на фоне украинского флага, но в России Виктор Янукович провел свою первую пресс-конференцию в статусе беглеца. Не прошло и недели после расстрелов, бывший президент рассказывал о государственном перевороте.

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Но самыми памятными были не слова, а поломка ручки. В течение года Янукович время от времени выходил в люди, чтобы напоминать о себе. Обвинял в избиении студентов – бывших соратников. Только ему мало кто верил. От него отвернулись даже самые близкие друзья.

Подготовка к выборам

И пока "легитимный" сам себе доказывал "легитимность", в Украине готовились к очередным выборам. Александр Турчинов временно руководил страной. А вот на май запланировали президентские выборы.

Кандидаты в депутаты наскоро готовили избирательные кампании. Главные обещания – принести мир в Украину. О войне говорили и мужчины, и женщины. Война – это то, на чем зарабатывали политические очки.

Петр Порошенко и Виталий Кличко поделили потенциальные должности. Один – на мэра Киева нацелился, другой – на президентство. Именно владелец "Рошен" был главным фаворитом в гонке.



Кличко и Порошенко на Майдане / Фото The Telegraph

До сих пор в Украине только на первых выборах президента избирали в один тур. Это повторилось в 2014 году:

за Петра Порошенко проголосовали почти 55%;

второй была Юлия Тимошенко, но отрыв от нее более 40%;

Олег Ляшко – третий, за него проголосовало более 8%.

Произошел полный провал бывших регионалов или их соратников. Например, Юрий Бойко даже 0,2% не набрал. Инаугурацию Петра Порошенко запланировали на 7 июня. Одна из идей – провести ее на Донбассе. И все же выбрали классический вариант – Верховная Рада и поднятие флага на Софийской площади.

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Если перед Януковичем закрывались двери, то на инаугурации Порошенко тоже увидели плохой знак. Когда новый президент шел в парламент, у солдата, который почти потерял сознание, упало оружие.

Инаугурация Порошенко: смотрите видео

Порошенко сразу пообещал не заниматься бизнесом, будучи президентом, и сказочные перспективы безвиза с 2015 года. И действительно, то, что не сделал Янукович, удалось Порошенко. Еще в 2014 году Украина подписала Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Правда, безвизу пришлось подождать.

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