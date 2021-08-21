На честь 30-річчя Незалежності України 24 канал пропонує список відомих людей, які так чи інакше пов'язані з Києвом, народилися у столиці, проживали тут, або просто провели у місті чимало років.

До теми Як змінився Київ за роки Незалежності України: підбірка цікавих фото

Видатні спортсмени, завдяки яким Україну знає світ

Брати Клички



Віталій та Володимир Клички є найвпізнаванішими киянами / Фото UA Football

Попри те, що Віталій та Володимир Клички народилися у Киргизстані та Казахстані, ніхто не може асоціювати їх з цими країнами Сходу. Весь світ знає прославлених боксерів як українців. Крім того, старший з братів наразі є відомим своєю політичною діяльністю, оскільки очолює столицю вже понад 7 років.

Віталій Кличко є шестиразовим чемпіоном світу з кікбоксингу. На початку 2000-х він був чемпіоном світу з боксу серед супертяжів за версіями WBO та WBC, а також володів поясом The Ring.

Також Кличко-старший є єдиним боксером, який має статус "вічного" чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC. Наразі Віталій Кличко обіймає 35-е місце в рейтингу найкращих боксерів в історії, незалежно від вагової категорії за версією BoxRec.

Якщо ж казати про політичну кар'єру Віталія Кличка, то її також не можна назвати провальною. Він був народним депутатом, очолював провласний політичний блок, а також вдруге став мером Києва. Цілком ймовірно, що невдовзі світ казатиме про Кличка вже в іншому амплуа. Оскільки той має неабиякі політичні амбіції.

Володимир Кличко у політику не пішов, але є настільки ж впізнаваним у світі, як і його брат. За свою феєричну кар'єру він був чемпіоном світу серед супертяжів за версіями WBO, IBO, The Ring та WBA. Видатний боксер є рекордсменом з володіння титулами чемпіона світу – вони належали йому 12 років.

Крім того, Кличко-молодший провів більше переможних боїв за титул об'єднаного та абсолютного чемпіона світу та довше за всіх спортсменів проводив серію захистів поясів. За версією BoxRec, Володимир Кличко посідає 9 місце у рейтингу найкращих бійців в історії боксу, незалежно від вагової категорії.

Андрій Шевченко



Андрій Шевченко прославляв Україну не тільки як футболіст / Фото "Щоденний Львів"

Колишній головний тренер збірної України, мабуть, є найбільш впізнаваним українцем та киянином у футбольному світі за часів Незалежності України. Хто не знає лідера київського "Динамо", який у 1999 році перейшов до "Мілану" та став справжньою зіркою? Шевченко вписав своє ім'я в історію футболу як другий бомбардир за всю історію прославленого італійського клубу.

Крім того, він формально є єдиним українцем-володарем "Золотого м'яча" (у 1975 році цю винагороду отримав Олег Блохін, а у 1986 році – отримав одесит Ігор Бєланов, але обидва як представники СРСР).

Також Шева може похвалитися виграною Лігою Чемпіонів та перебуванням у списку найрезультативніших бомбардирів єврокубкових турнірів за всі роки: тричі він ставав найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів, двічі — чемпіонату Італії.

Олег Блохін



Олег Блохін довів збірну до чвертьфіналу ЧС / Фото телеканалу "Футбол"

Видатний футболіст зустрів отримання Україною Незалежності в ролі тренера "Олімпіакоса". Він працював у Греції аж до 2003 року, доки не став головним тренером збірної. І саме завдяки Блохіну футбольний світ вперше почув про Україну, як про серйозну команди з амбіціями. Вперше в історії наша держава пройшла відбірковий етап до ЧС-2006. А вже у Німеччині збірній вдалося те, що мільйони людей вважали неможливим – вийти з групи та змагатися за вихід до фіналу.

Тоді жовто-блакитні дійшли лише до 1/4, де програли Італії з рахунком 0:3. 8 місце на Чемпіонаті світу – найвищий показник нашої збірної за всю історію.

Жан Беленюк



Жан Беленюк став єдиним, хто приніс Україні "золото" на Олімпіаді у Токіо / Фото "Чемпіонату"

Борець гремо-римського стилю став всесвітньо відомим ще задовго до того, як пішов у політику та став нардепом. У 2012 році перший темношкірий спортсмен України завоював третє місце на чемпіонаті Європи. Вже за рік він став бронзовим призером Літньої Універсіади.

У 2014 Беленюк заявив про себе, як про топового борця сучасності. У своїй ваговій категорії він став чемпіоном Європи й бронзовим призером чемпіонату світу.

У 2016 році спортсмен програв у фіналі Олімпіади російському борцю. Однак, вже наступні Олімпійські ігри у Токіо Беленюк розпочав як основний претендент на "золото", яке й здобув.

Дар'я Білодід



Дар'я Білодід у Токіо завоювала "бронзу" на першій для себе Олімпіаді / Фото Укрінформу

20-річну українську дзюдоїстку знають у всьому спортивному світі як одну з найобдарованіших спортсменок. Виступаючи у категорії до 48 кілограмів, Білодід стала багаторазовою чемпіонкою Європи та двічі вигравала чемпіонат світу. На літній Олімпіаді у Токіо Білодід здобула "бронзу".

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Політики з Києва, яких знає світ

Окрім досягнень видатних спортсменів, світ знає Україну як державу, в якій двічі за новітню історію сталися революції. Вожночас президентів, які приходили до влади на хвилі Майданів, цілком можна віднести до киян, які прославляли нашу державу. Навіть попри те, що жоден з них у Києві не народився.

Віктор Ющенко



Віктор Ющенко у 2004 став символом прагнення України до демократії / Фото dsnews.ua

Колишнього голову Нацбанку та прем'єр-міністра світові політики знали ще задовго до подій 2004 року. Однак коли Ющенко почав боротися з Віктором Януковичем за посаду президента, його прізвище не сходило зі шпальт світової преси. Сталося це через отруєння Ющенка діоксином.

Масштабні фальсифікації на користь лідера "регіоналів" призвели до Помаранчевої революції. Ющенко фактично став обличчям Майдану та згодом обійняв посаду президента.

Серед визначних досягнень Ющенка за часи президентства – зміна Конституції з послабленнями повноваженнями президента, початок перемовин про безвіз з ЄС, а також домовленості з Вселенським патріархом щодо надання Томосу українській церкві.

Петро Порошенко



Дипломатичні досягнення Петра Порошенка були дуже серйозними / Фото Святослава Цеголка

Який би контраверсійний вигляд не мала постать Петра Порошенка, у світі його знають як людину, за часи президентства якої наша держава дала опір відкритій російській агресії.

Крім того, п'ятий президент асоціюється з іншими здобуттями нашої держави – збільшенням ВВП та оздоровленням економіки після режиму Януковича та початку війни.

Також за часи правління Порошенко Україна отримала безвіз з Європою, а Православну Церкву України визнав Вселенський патріарх.

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Відомі актори, які народились у Києві

Мілла Йовович



Мілла Йовович не забуває про те, що народилася в Україні / Фото vancouversun.com

Про те, що 45-річна акторка, співачка та модельєрка у деякому сенсі є киянкою, знають не в усіх країнах світу. Лише 5 перших років життя кінозірка провела у Києві на вулиці Богомольця. Однак попри це, вона не забуває про свої українські коріння.

У 2005 році після Помаранчевої революції Йовович разом із матір'ю Галиною Логіновою приїздила до Києва. Вони разом співали українські пісні.

Дивіться відео співу Мілли Йовович українською:

Богдан Ступка



Богдана Ступку знають далеко за межами України / Фото 5 каналу

Прославленого українського актора у світі знають за кордоном не тільки палкі прихильники театру та кіно. Окрім членства у Європейській кіноакадемії, Богдан Ступка з 1999 до 2001 року обіймав посаду міністра культури та мистецтв України.

У листопаді 2008 року Ступка отримав нагороду III Римського міжнародного кінофестивалю за найкращу чоловічу роль у фільмі "Серце на долоні" польського режисера Кшиштофа Зануссі.

Мрією мого життя було, щоб українська культура стала відома в цілому світі. Мрії повинні збуватися, і я – щасливий, що маю можливість сприяти цьому,

– сказав Ступка під час отримання нагороди.

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Найвідоміший науковець за часи сучасної України

Борис Патон



Борис Патон помер у віці 101 року / Фото "Дзеркала тижня"

Мабуть, всі вчені Землі знають про внесок Бориса Патона у галузь зварювальних процесів та металургію. Доктор технічних наук багато років очолював Інститут електрозварювання імені Євгена Патона, був президентом Міжнародної асоціації академій наук та головою Комітету з Державної премії України в галузі науки й техніки.

Борис Патон є автором понад 1 тисячі наукових публікацій, а також понад 400 винаходів, якими користуються по всьому світу.

Підприємці та інвестори

Макс Левчин



Макс Левчин нещодавно потрапив до списку Forbes / Фото isralove.org

Підприємець, який народився у Києві ще до здобуття Україною Незалежності, став всесвітньо відомим у 2002 році, коли платіжну систему PayPal придбала eBay за 1,5 мільярда доларів. Крім того, Левчин є віцепрезидентом Google та керівником сервісу розстрочки Affirm. У 2021 році підприємець став офіційним мільярдером.

Ян Кум



Засновника WhatsApp знає весь світ / Фото Hubs.ua

Відомий завдяки створенню WhatsApp програміст та підприємець провів своє дитинство у Фастові. У США, куди сім'я Кума емігрувала у 1992 році, майбутній мільярдер здобув освіту та працював у компанії Yahoo! аж до того моменту, доки не вирішив створити найпопулярніший месенджер у світі. WhatsApp приніс Куму мільярди ще до того, як застосунок викупив Facebook. З 2014 року Кум обіймає посаду виконавчого директора Facebook.

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Військовий, чия мужність підкорила світ

Ігор Гордійчук



Ігор Гордійчук став символом мужності та незламності українських воїнів / Фото Міноборони України

Історію прославленого воїна та Героя України знають далеко за межами нашої держави. Про Ігоря Гордійчука писали як американські, так і європейські ЗМІ.

Чинний керівник Київського військового ліцею імені Івана Богуна зустрів війну офіцером Головного командного центру Генерального штабу України. З самого початку російської агресії Гордійчук відправився на Схід та очолив загін спецпризначення з добровольців-переселенців. Під керуванням легендарного "Сумрака" українські військові довгий час утримували стратегічну висоту Савур-могила, навіть попри постійні обстріли артилерії з території Росії.

Після 12 діб оборони у повному оточенні, 25 серпня 2014, Гордійчук віддав бійцям наказ про вихід з оточення. Вийшли вони до оточених під Іловайськом військ. Під час прориву тоді ще полковник отримав надважке поранення. Лише через 2 дні після цього його відправили до лікарні у Дніпрі у критичному стані. Два місяці Герой України бився за життя. Потім – довгий час проходив реабілітацію у США.