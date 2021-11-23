В СБУ заявили о разоблачении схемы по захвату причалов в Киеве с участием полиции

Сотрудники Службы безопасности доложили о предотвращении незаконной приватизации государственного имущества в столице. Речь идет о 12 гидротехнических сооружениях и земельных участках, общая стоимость которых составляет более 4,2 миллиарда гривен.

Сотрудники СБУ утверждают, что добились ареста земельных участков в Киеве и его окрестностях. По данным правоохранителей, злоумышленники пытались приватизировать "ничейные" причалы и землю, воспользовавшись пробелами в законодательстве.

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Разоблачили эту схему журналисты "Схем", утверждающие, что к махинации было причастно руководство полиции.

Что известно об сделке на 4,2 миллиарда



Злоумышленники хотели приватизировать целый остров в Киеве / Фото СБУ

В СБУ рассказали, что в 2018 году фигурант производства обратился с официальным запросом о собственности гидротехнических сооружений и 12 земельных участков.

Получив ответ, что имущество не находится в собственности ни одного юридического или физического лица, мужчина взял их на "ответственное хранение" и начал процедуру приватизации по указанным объектам.

По факту злоупотребления служебным положением в СБУ было открыто уголовное производство, а также наложен арест на имущество участков и причалов в Оболонском, Подольском, Деснянском районах Киева и Обуховском и Вышгородском районах Киевской области.



Среди объектов, на которые посягнули фигуранты – причал на Подоле / Фото СБУ

По данным журналистов, речь идет об адвокате Константине Бойко, который представлял партнера развития спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва на Оболони в Киеве Ольгу Лукьянцеву. Женщина жаловалась на воровство имущества в ДЮСШ, а юрист обратился в управление полиции на воде. При этом мужчина якобы кичился своими связями в органах правопорядка.

Впоследствии он якобы воспользовался статусом Лукьянцевой как заявительницы без ее ведома и обнаружил утерянные имущественные права на причал в Оболони и еще на 16 объектах в Киеве.

Адвокат предложил полиции довольно странное решение – передать ему права на "бесхозные" объекты, которые ему и позволили сделать полицейские.