Сотрудники СБУ утверждают, что добились ареста земельных участков в Киеве и его окрестностях. По данным правоохранителей, злоумышленники пытались приватизировать "ничейные" причалы и землю, воспользовавшись пробелами в законодательстве.
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Разоблачили эту схему журналисты "Схем", утверждающие, что к махинации было причастно руководство полиции.
Что известно об сделке на 4,2 миллиарда
Злоумышленники хотели приватизировать целый остров в Киеве / Фото СБУ
- В СБУ рассказали, что в 2018 году фигурант производства обратился с официальным запросом о собственности гидротехнических сооружений и 12 земельных участков.
- Получив ответ, что имущество не находится в собственности ни одного юридического или физического лица, мужчина взял их на "ответственное хранение" и начал процедуру приватизации по указанным объектам.
- По факту злоупотребления служебным положением в СБУ было открыто уголовное производство, а также наложен арест на имущество участков и причалов в Оболонском, Подольском, Деснянском районах Киева и Обуховском и Вышгородском районах Киевской области.
Среди объектов, на которые посягнули фигуранты – причал на Подоле / Фото СБУ
По данным журналистов, речь идет об адвокате Константине Бойко, который представлял партнера развития спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва на Оболони в Киеве Ольгу Лукьянцеву. Женщина жаловалась на воровство имущества в ДЮСШ, а юрист обратился в управление полиции на воде. При этом мужчина якобы кичился своими связями в органах правопорядка.
Впоследствии он якобы воспользовался статусом Лукьянцевой как заявительницы без ее ведома и обнаружил утерянные имущественные права на причал в Оболони и еще на 16 объектах в Киеве.
Адвокат предложил полиции довольно странное решение – передать ему права на "бесхозные" объекты, которые ему и позволили сделать полицейские.