Працівники СБУ стверджують, що домоглися арешту земельних ділянок у Києві та його околицях. За даними правоохоронців, зловмисники намагалися приватизувати "нічийні" причали та землю, скориставшись прогалинами у законодавстві.

Дивіться також Острів у Києві та 11 причалів: як адвокат став власником "імперії" за допомогою поліції

Викрили цю оборудку журналісти "Схем", які стверджують, що до махінації було причетне керівництво поліції.

Що відомо про оборудку на 4,2 мільярда



Зловмисники хотіли приватизувати цілий острів у Києві / Фото СБУ

У СБУ розповіли, що у 2018 році фігурант провадження звернувся з офіційним запитом щодо власності гідротехнічних споруд та 12 земельних ділянок.

Отримавши відповідь, що майно не перебуває у власності жодної юридичної чи фізичної особи, чоловік взяв їх на "відповідальне зберігання" та почав процедуру приватизації щодо вказаних об’єктів.

За фактом зловживання службовим становищем у СБУ відкрили кримінальне провадження, а також наклали арешт на майно ділянок та причалів в Оболонському, Подільському, Деснянському районах Києва та Обухівському і Вишгородському районах Київської області.



Серед об'єктів, на які зазіхнули фігуранти – причал на Подолі / Фото СБУ

За даними журналістів, йдеться про адвоката Костянтина Бойка, який представляв партнерку розвитку спортивної дитячо-юнацької школи олімпійського резерву на Оболоні в Києві Ольгу Лук'янцеву. Жінка скаржилася на крадіжку майна в ДЮСШ, а юрист звернувся до управління поліції на воді. При цьому чоловік нібито хизувався своїми зв'язками в органах правопорядку.

Згодом він нібито скористався статусом Лук'янцевої як заявниці без її відома і виявив загублені майнові права на причал в Оболоні та ще на 16 об'єктах у Києві.

Адвокат запропонував поліції досить дивне рішення – передати йому права на "безгоспні" об'єкти, що йому й дозволили зробити поліцейські.