На Северном мосту в Киеве водитель внедорожника спровоцировал ДТП и умер

ЧП произошло утром 3 января на Северном мосту в Киеве. Владельцу Mitsubishi стало плохо за рулем, из-за чего он попал в ДТП и почти мгновенно скончался.

Как говорят свидетели инцидента, мужчина задел другую машину, врезался в отбойник и остановился. Как только водитель вышел из машины, он упал и умер.

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Другие водители, а впоследствии и патрульные, пытались реанимировать пострадавшего, однако сделать это они не смогли.

Потерял сознание еще во время движения

По предварительным данным, инцидент произошел около 9:30 утром 3 января. Пожилому водителю стало плохо, вследствие чего он не мог управлять машиной.

Mitsubishi задел машину, которая ехала в соседней полосе, после чего неуправляемый внедорожник врезался в отбойник.

После аварии "японец" остановился, а водитель пришел в себя и вышел из машины. Сразу после этого он упал и мгновенно умер.

Врачи, находившиеся на месте происшествия, лишь констатировали смерть мужчины. Причины смерти будут выяснять судмедэксперты.

Открыли ли правоохранители уголовное производство относительно смерти водителя, пока неизвестно. Скорее всего, событие зарегистрировали должным образом, а с его квалификацией определятся позже.

Смотрите видео с места смерти водителя на Северном мосту: