Сидел на путях с фонариком: на Сырце электричка сбила мужчину
В Киеве на улице Стеценко мужчина попал под городскую электричку. Инцидент произошел в ночь на 13 октября на платформе Сырец.
Выяснилось, что пострадавшему – 45 лет. В момент столкновения он сидел прямо на путях и даже не пытался убежать.
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Машинист поезда заметил мужчину на путях в 150 метрах / Фото "Магнолии-ТВ"
Заметили поздно
Машинист поезда рассказал, что заметил мужчину на путях в 150 метрах. Ему немедленно начали сигналить, чтобы предупредить об опасности. Впрочем, тот продолжал сидеть с фонариком и не сдвинулся с места. В конце концов в электричке задействовали экстренное торможение, однако оно уже не помогло.
Инцидент произошел на платформе Сырец / Фото "Магнолии-ТВ"
Спасло лишь чудо
Несмотря на серьезные травмы после наезда поезда, мужчина лишь чудом остался жив. Его сразу же доставили в больницу. Пока узнать о причинах поступка пострадавшего не смогли, ведь он – без сознания.
Авария поезда под Киевом
На Киевщине поезд Бахмут – Львов столкнулся с комбайном на путях. Никто из людей не пострадал, однако повредились шесть вагонов и локомотив. Из-за аварии график рейса сместился на два часа.