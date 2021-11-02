Скандал на весь автобус: в Киеве полицейские вывели из транспорта нарушительницу карантина
Источник:Киев INFO | Новости
Второй день правоохранители Киева выборочно проверяют пассажиров общественного транспорта. Утром 2 ноября в одном из почти полностью заполненных автобусов обнаружили нарушительницу. Ее пришлось силой выводить на улицу.
Видео инцидента сняли на мобильный телефон очевидцы, которые ехали на работу в автобусе с женщиной без маски. Когда полицейские на остановке вошли в салон автобуса, они сразу увидели нарушительницу.
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По требованию правоохранителей надеть маску и показать сертификат вакцинации, киевлянка начала кричать о нарушении ее прав.
Скандал на весь автобус
- Пока полицейские уговаривали женщину покинуть автобус, водитель никуда не трогался. Ждали выхода пассажирки десятки людей.
- Выйти добровольно жительница столицы не соглашалась. Поэтому полицейские вытащили ее на улицу силой.
- Сама нарушительница карантина постоянно кричала о том, что она имеет право ездить в транспорте без маски и сертификатов.
Интересно, что некоторые очевидцы происшествия заступались за женщину и также говорили полицейским о том, что ее надо оставить в автобусе.
Составили ли в отношении пассажирки административный протокол за несоблюдение противоэпидемиологических норм, пока неизвестно.
Смотрите видео скандала в автобусе Киева через пассажирку без маски: