"След" Саакашвили и умышленный поджог: появились подробности о доме, который горел на Костельной
Источник:телеграм-канал "Сегодня"
В одном из домов на улице Костельной в Киеве 12 октября вспыхнул масштабный пожар. Огонь полностью уничтожил крышу здания. По одной из версий, поджог якобы могли устроить умышленно.
По словам местных жителей, цель предполагаемых злоумышленников – меркантильная. Ведь если дом в центре признают аварийным, его можно будет с легкостью приватизировать.
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"Прославился" благодаря Саакашвили
Также известно, что в доме, который горел, был еще один скандальный инцидент в 2017 году. Именно по его крыше от СБУ во время задержания пытался сбежать Михеил Саакашвили.
С высоты политик вел переговоры с правоохранителями и угрожал, что прыгнет вниз, если к нему кто-то попытается приблизиться. В конце концов Саакашвили сняли с крыши и задержали.
Утренний "ад" вблизи Майдана
- Спасатели получили сообщение о серьезном пожаре на крыше дома по адресу улица Костельная, 2в.
- Огонь успел уничтожить 150 квадратных метров кровли.
- К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
- Столб дыма был виден практически в любом уголке центра Киева.
- В конце концов пожарным удалось полностью ликвидировать пламя.
- Для этого понадобилось 10 машин и 39 членов экипажей.