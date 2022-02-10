"Слуге народа" из Киевсовета Трубицину сообщили о подозрении во взяточничестве

Депутату Киевского горсовета Владиславу Трубицину сообщили о подозрении. Следствие считает, что "слуга народа" потребовал деньги у одного из столичных бизнесменов.

Кроме Трубицына, по делу о взяточничестве фигурируют еще 6 человек. Всем им 10 февраля сообщили о подозрении, которое подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.

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Кого подозревают во взяточничестве

Их действия квалифицированы по статье о принятии предложения, обещания или извлечении неправомерной выгоды должностным лицом. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Фигурантами дела, кроме "слуги", являются:

помощника депутата Киевсовета;

исполняющий обязанности директора коммунального предприятия;

2 заместителя директора коммунального предприятия;

человек, приближенный к депутату.

Взятка за размещение МАФов

Следствие считает, что Трубицын сговорился с другими лицами и должностными лицами коммунальных предприятий, чтобы организовать коррупционную схему. Фигуранты получали от предпринимателей взятки за размещение точек сезонной передвижной торговли. На самом деле, право на размещение таких точек предоставляли по результатам открытых торгов.

Впрочем, участникам, которые намеревались участвовать, говорили, что победа достанется только предопределенным компаниям. Для этого, мол, нужно заплатить.

Другие подробности от НАБУ

Как уточнили в НАБУ, эти торги организовывало коммунальное предприятие, находившееся под влиянием Трубицына. Он возглавлял комиссию Киевсовета, занимавшуюся вопросами благоустройства столицы. Соответственно, депутат имел полномочия инициировать решение о сносе торговых точек или наоборот – устранение препятствий в их работе.

Следствие документировало преступную деятельность участников схемы около года.

НАБУ зафиксировало передачу 1,39 миллиона гривен неправомерной выгоды, их передавали двумя траншами.

Фигурантов поймали с поличным, когда те пытались получить второй транш – 1,26 миллиона гривен.

Трубицина уже задержали

Правоохранители задержали "слугу" Трубицына вечером 9 февраля. Перед этим ему удалось скрыться от правоохранителей, но ненадолго. В настоящее время политик находится в СИЗО. В президентской политсиле подчеркнули, что ожидают тщательного расследования дела. А также, что политическая ответственность должна быть более быстрой, чем уголовная или административная.

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