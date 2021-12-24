Снегопад с похолоданием, карта бомбоубежищ и ярмарка на Подоле: главные новости Киева за неделю

Киев завалило снегом, а дороги превратились в каток. В КГГА обновили карту укрытий, в которых могут спрятаться киевляне в случае наступления со стороны России. Столица продолжает активную подготовку к Новому году. Читайте главные новости Киева за 20 – 24 декабря.

Главные новости Киева за неделю:

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Киев замело снегом

Киев замело снегом / Фото Николая Поворозника

Снегопад, сопровождавшийся резким похолоданием, обрушился на столицу днем ​​20 декабря. Шли осадки до следующего утра и спровоцировали настоящий транспортный коллапс.

На дорогах столицы произошло огромное количество ДТП, на участках движения вверх из-за оледенения проводов остановились троллейбусы. Кроме того, десятки тысяч киевлян в один момент бросились в метро, ​​из-за чего в подземке произошел апокалипсис. Очень долгое время поезда не могли справиться с пассажиропотоком.

Чтобы хоть как-то справиться с ситуацией, Киевавтодор работал всю ночь. Более 300 единиц техники обрабатывали дороги противогололедными средствами. Сосредоточили работу работники коммунальной компании на путепроводах, мостах и ​​лестницах в подземных переходах. Кроме того, обрабатывали также улицы с брусчаткой.

В некоторых районах Киева дорога к утру 21 декабря оказалась полностью подготовленной к движению транспорта. Впрочем, многие улицы до сих пор остаются нерасчищенными. Особая опасность поджидает автовладельцев и киевлян во дворах многоэтажек – большинство ЖЭКов и обслуживающих организаций не сделали ничего, чтобы тротуары и придомовые территории не были покрыты льдом.

Кроме того, всю неделю в Киеве было очень холодно. Кое-где ночью столбики термометров показывали до -15 градусов. Лишь 24 декабря днем ​​воздух прогрелся до -5 градусов.

В КГГА актуализировали карту укрытий

Киевлянам показали карту бомбоубежищ / Фото АрмияInform

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Чиновники Киевской городской государственной администрации провели проверку всех объектов, в которых могут укрываться люди от потенциальных боевых действий со стороны России. После актуализации данных чиновники обновили интерактивную карту города с полным перечнем бомбоубежищ.

В фонд защитных сооружений включили хранилища гражданской защиты, подземное пространство метро, ​​подвалы жилых домов, подземные паркинги, а также другие сооружения, которые можно использовать для укрытия.

Кроме того, в КГГА обещают вскоре провести проверку систем массового оповещения населения. Дата включения сирен в городе неизвестна, однако об учениях предупредят заранее.

На Подоле открыли праздничную ярмарку

На Контрактовой площади открыли новогоднюю локацию / Фото Валентины Полищук

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21 декабря на Контрактовой площади на Подоле начала работу очередная новогодняя локация. Организаторы городка, который назвали "Рождество на Подоле", разместили 19 домиков со вкусняшками. Кроме того, на локации будет работать праздничный каток.

По словам координатора проекта Андрея Копыленко, главной концепцией выбрали традиционное европейское Рождество. Для этого им пришлось ездить в разные города Европы.

Всего за период праздников ярмарку должны посетить около 1,5 миллиона киевлян и гостей города.

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Масштабный сбой платежной системы в транспорте

В Киеве произошел сбой в системе пополнения транспортных карт / Фото "Укринформ"

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Утром 24 декабря в Киеве прекратили работу приложения по приобретению QR-билетов и пополнению транспортных карт. Это мгновенно привело к образованию толпы в метрополитене.

В главном информационно-вычислительном центре КГГА отметили, что знают о проблеме и предупредили контролеров о неисправности, чтобы те не штрафовали пассажиров без билетов. Система оплаты заранее приобретенными билетами работала без проблем. Впрочем, для тех, у кого на транспортной карте не осталось поездок, единственным доступным вариантом для оплаты проезда в метро осталась банковская карта.

Из-за чего прекратила работать система пополнения транспортной карты, неизвестно. Для устранения проблем специалистам понадобился почти целый день. Около 18:00 система оплаты проезда в метро, ​​трамваях и троллейбусах возобновила работу. Все причины сбоев были устранены полностью.