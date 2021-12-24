Найголовніші новини Києва за тиждень:

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Київ замело снігом



Київ замело снігом / Фото Миколи Поворозника

Снігопад, який супроводжувався різким похолоданням, обрушився на столицю вдень 20 грудня. Йшли опади до ранку наступного дня та спровокували справжній транспортний колапс.

На дорогах столиці сталася величезна кількість ДТП, на ділянках руху вгору через зледеніння дротів зупинилися тролейбуси. Крім того, десятки тисяч киян одномоментно кинулися у метро, через що у підземці стався апокаліпсис. Дуже довгий час поїзди не могли впоратися з пасажиропотоком.

Аби хоча б якось впоратися з ситуацією, Київавтодору працювали всю ніч. Понад 300 одиниць техніки обробляли дороги протиожеледними засобами. Зосередили свою роботу працівники комунальної компанії на шляхопроводах, мостах та сходах у підземних переходах. Крім того, обробляли також вулиці з бруківкою.

У деяких районах Києва дорога на ранок 21 грудня виявилася цілком підготовленою до руху транспорту. Втім, багато вулиць досі залишаються нерозчищеними. Особлива небезпека очікує автовласників та киян у дворах багатоповерхівок – більшість ЖЕКів та обслуговуючих організацій не зробила нічого, аби тротуари та придомові території не були вкриті льодом.

Крім того, увесь тиждень у Києві було дуже холодно. Подекуди вночі стовпчики термометрів показували до -15 градусів. Лише 24 грудня вдень повітря прогрілося до -5 градусів.

У КМДА актуалізували карту укриттів



Киянам показали карту бомбосховищ / Фото АрміяInform

До теми Підготовка до нападу Росії: у Києві перевіряють бомбосховища та тестуватимуть засоби сповіщення

Чиновники Київської міської державної адміністрації провели перевірку всіх об'єктів, у яких можуть ховатися люди від потенційних бойових дій з боку Росії. Після актуалізації даних посадовці оновили інтерактивну карту міста з повним переліком бомбосховищ.

До фонду захисних споруд включили сховища цивільного захисту, підземний простір метро, підвали жилих будинків, підземні паркінги, а також інші споруди, які можна використовувати для укриття.

Крім того, у КМДА обіцяють незабаром провести перевірку систем масового сповіщення населення. Дата включення сирен у місті наразі невідома, однак про навчання попередять заздалегідь.

На Подолі відкрили святковий ярмарок



На Контрактовій площі відкрили новорічну локацію / Фото Валентини Поліщук

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21 грудня на Контрактовій площі на Подолі почала працювати чергова новорічна локація. Організатори містечка, яке назвали "Різдво на Подолі", розташували 19 будиночків зі смаколиками. Крім того, на локації працюватиме святкова ковзанка.

За словами координатора проєкту Андрія Копиленка, головною концепцією обрали традиційне європейське Різдво. Для цього їм довелося їздити у різноманітні міста Європи.

Загалом за період свят ярмарок мають відвідати приблизно 1,5 мільйона киян та гостей міста.

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Масштабний збій платіжної системи у транспорті



У Києві стався збій у системі поповнення транспортних карток / Фото "Укрінформ"

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Вранці 24 грудня у Києві припинили роботу додатки з придбання QR-квитків та поповнення транспортних карток. Це миттєво призвело до утворення натовпу в метрополітені.

У головному інформаційно-обчислювальному центрі КМДА зазначили, що знають про проблему та попередили контролерів про несправність, аби ті не штрафували пасажирів без квитків. Система оплати заздалегідь придбаними квитками працювала без проблем. Втім, для тих, у кого на транспортній картці не залишилося поїздок, єдиним доступним варіантом для оплати проїзду в метро залишилася банківська картка.

Через що саме припинила працювати система поповнення транспортної картки, невідомо. На усунення проблем фахівцям знадобився майже цілий день. Близько 18:00 системи оплати проїзду у метро, трамваях та тролейбусах відновила роботу. Всі причини збоїв усунули повністю.