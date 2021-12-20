Снежный апокалипсис: Киев парализовали ненастье и многочисленные ДТП – яркие фото

20 декабря 2021 , 18:05
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Источник:

24 канал

Улицы и дороги Киева довольно серьезно замело снегом в считанные часы. Вьюга началась около 15:00 20 декабря.

Снегопад начался на Левом берегу и постепенно продвигался к Правому. В начале часа пик и темного времени видимость на дорогах серьезно ухудшилась.

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Дорога с "кашей" и сложные погодные условия привели к немалому количеству ДТП.

Киевавтодор пытается спасти водителей

Всего за 2 часа в Киеве упало немало снега / Фото Валентины Полищук

Еще до начала обильного снегопада техника коммунальщиков дежурила на позициях для быстрого начала чистки и обработки дорог.

Водителям Киева приходится двигаться в сложных условиях / Фото Валентины Полищук

Как только дороги стало заметать, работники Киевавтодора начали обрабатывать проезжие части противогололедными средствами. Они сосредоточились на подъемах, спусках, брусчатках, мостах и тротуарах.

Снегопад может идти всю ночь / Фото 24 канала

Власти столицы привлекли к работе почти 300 единиц техники, но в случае ухудшения погодных условий это количество может быть увеличено. Всего в Киевавтодоре есть 458 единиц основной и 128 – дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств.

Киев стал сказочно-белым / Фото Валентины Полищук

Где тяжело проехать в Киеве вечером 20 декабря

  • Улица Соборная и Окружная дорога (Софиевская Борщаговка);
  • Проспект Победы (от метро "Святошин" до "Берестейской", а также от "Политехнического института" до Воздухофлотского путепровода");
  • Улица Вадима Гетьмана;
  • Чоколовский бульвар;
  • Проспект Любомира Гузара;
  • Улица Николая Трублаини;
  • Улица Симиренко;
  • Проспект Валерия Лобановского;
  • Улица Короленковская;
  • Улица Николая Гринченко;
  • Бульвар Леси Украинки;
  • Бульвар Тараса Шевченко;
  • Улица Жилянская;
  • Улица Саксаганского;
  • Улица Владимирская;
  • Улица Коцюбинского;
  • Улица Бульварно-Кудрявская;
  • Улица Ярославов Вал;
  • Улица Большая Житомирская;
  • Набережное шоссе;
  • Владимирский спуск;
  • Улица Набережно-Крещатицкая;
  • Улица Константиновская;
  • Улица Глубочицкая;
  • Улица Сечевых Стрельцов;
  • Улица Вячеслава Чорновила;
  • Улица Ильенко;
  • Улица Елены Телиги;
  • Улица Дегтяревская.

Пробки в Киеве 20 декабря / Скриншот Google maps

Автор: Олексій Чибісов