Снежный апокалипсис: Киев парализовали ненастье и многочисленные ДТП – яркие фото
Источник:24 канал
Улицы и дороги Киева довольно серьезно замело снегом в считанные часы. Вьюга началась около 15:00 20 декабря.
Снегопад начался на Левом берегу и постепенно продвигался к Правому. В начале часа пик и темного времени видимость на дорогах серьезно ухудшилась.
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Дорога с "кашей" и сложные погодные условия привели к немалому количеству ДТП.
Киевавтодор пытается спасти водителей
Всего за 2 часа в Киеве упало немало снега / Фото Валентины Полищук
Еще до начала обильного снегопада техника коммунальщиков дежурила на позициях для быстрого начала чистки и обработки дорог.
Водителям Киева приходится двигаться в сложных условиях / Фото Валентины Полищук
Как только дороги стало заметать, работники Киевавтодора начали обрабатывать проезжие части противогололедными средствами. Они сосредоточились на подъемах, спусках, брусчатках, мостах и тротуарах.
Снегопад может идти всю ночь / Фото 24 канала
Власти столицы привлекли к работе почти 300 единиц техники, но в случае ухудшения погодных условий это количество может быть увеличено. Всего в Киевавтодоре есть 458 единиц основной и 128 – дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств.
Киев стал сказочно-белым / Фото Валентины Полищук
Где тяжело проехать в Киеве вечером 20 декабря
- Улица Соборная и Окружная дорога (Софиевская Борщаговка);
- Проспект Победы (от метро "Святошин" до "Берестейской", а также от "Политехнического института" до Воздухофлотского путепровода");
- Улица Вадима Гетьмана;
- Чоколовский бульвар;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Николая Трублаини;
- Улица Симиренко;
- Проспект Валерия Лобановского;
- Улица Короленковская;
- Улица Николая Гринченко;
- Бульвар Леси Украинки;
- Бульвар Тараса Шевченко;
- Улица Жилянская;
- Улица Саксаганского;
- Улица Владимирская;
- Улица Коцюбинского;
- Улица Бульварно-Кудрявская;
- Улица Ярославов Вал;
- Улица Большая Житомирская;
- Набережное шоссе;
- Владимирский спуск;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Улица Константиновская;
- Улица Глубочицкая;
- Улица Сечевых Стрельцов;
- Улица Вячеслава Чорновила;
- Улица Ильенко;
- Улица Елены Телиги;
- Улица Дегтяревская.
Пробки в Киеве 20 декабря / Скриншот Google maps