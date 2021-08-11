Софийскую площадь убирают от последствий дрифта Red Bull: фото, видео

Софийскую площадь убирают от последствий рекламы бренда Red Bull Ukraine. 10 августа компания устраивала съемки, во время которых автомобили дрифтовали вокруг памятника Богдану Хмельницкому.

С 6 утра 11 августа работники клининговой службы пытаются отмыть следы резины. В Киевском городском совете уже заявили, что не давали никаких разрешений на проведение такого мероприятия.

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Софийскую площадь пытаются отмыть после дрифта

Клининговая служба начала убирать последствия дрифта еще с утра. Сейчас уборщики уже ликвидировали грязные места на некоторых участках Софийской площади.

Впрочем, по их словам, масштаб работы очень большой. Поэтому они вряд ли успеют все закончить до 22:00. Поэтому локацию придется продолжить убирать еще на следующий день.



Софийскую площадь убирают после дрифта / Фото Виктории Балан для 24 канала

К уборке Софийской площади привлечены как коммунальные службы, так и частные клининговые компании. Отметим, что вечером 10 августа представители Red Bull извинились за ситуацию и пообещали убрать ее последствия.

Софийскую площадь отмывают после рекламного дрифта: видео 24 канала

Что этому предшествовало