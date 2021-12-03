В Софию Киевскую поступило письмо якобы от Google с примечанием "штабу Талибана"

На адрес национального заповедника "София Киевская" поступило письмо якобы от компании Google. Получателем на конверте указали "штаб Талибана".

Необычное письмо сотрудники Софии Киевской получили днем 3 декабря. На конверте указан адрес заповедника – Владимирская, 24.

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Однако в графе "получатель" отправитель указал компанию "Штаб Талибана".

Письмо отправили от сервиса "Мой бизнес"



София Киевская получила удивительное письмо от Google / Фото Kyiv Live

Письмо с указанием странного получателя поступило в Софию Киевскую 3 декабря. Он был отправлен французской почтой в конверте с указанием сервиса Google "Мой бизнес".

В самом письме на русском языке отметили, что в нем было отправлено код подтверждения для компании "Штаб Талибана".

Обычно подобная корреспонденция поступает владельцам бизнеса, захотевшим изменить название организации в системе Google.



В письме указано название компании "Штаб Талибана" / Фото Kyiv Live

Само собой, в Софии Киевской говорят, что не делали никаких операций, которые могли бы привести к получению подобного письма.