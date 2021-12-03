Незвичайний лист працівники Софії Київської отримали вдень 3 грудня. На конверті була вказана адреса заповідника – Володимирська, 24.

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Однак у графі "одержувач" відправник вказав компанію "Штаб Талібану".

Лист надіслали від сервісу "Мій бізнес"



Софія Київська отримала дивний лист від Google / Фото Kyiv Live

Лист із вказівкою дивного одержувача надійшов до Софії Київської 3 грудня. Його було відправлено французькою поштою у конверті з вказівкою сервісу Google "Мій бізнес".

У самому листі російською мовою зазначили, що в ньому відправили код підтвердження для компанії "Штаб Талібану".

Зазвичай подібна кореспонденція надходить власникам бізнесу, які захотіли змінити назву організації у системі Google.



У листі вказана назва компанії "Штаб Талібану" / Фото Kyiv Live

Само собою, у Софії Київської кажуть, що не робили жодних операцій, які б могли призвести до отримання подібного листа.