Необычное письмо сотрудники Софии Киевской получили днем 3 декабря. На конверте указан адрес заповедника – Владимирская, 24.
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Однако в графе "получатель" отправитель указал компанию "Штаб Талибана".
Письмо отправили от сервиса "Мой бизнес"
София Киевская получила удивительное письмо от Google / Фото Kyiv Live
- Письмо с указанием странного получателя поступило в Софию Киевскую 3 декабря. Он был отправлен французской почтой в конверте с указанием сервиса Google "Мой бизнес".
- В самом письме на русском языке отметили, что в нем было отправлено код подтверждения для компании "Штаб Талибана".
- Обычно подобная корреспонденция поступает владельцам бизнеса, захотевшим изменить название организации в системе Google.
В письме указано название компании "Штаб Талибана" / Фото Kyiv Live
Само собой, в Софии Киевской говорят, что не делали никаких операций, которые могли бы привести к получению подобного письма.