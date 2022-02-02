На Соломенке в Киеве машины провалились под землю из-за прорыва теплотрассы

Очередной коммунальный коллапс произошел в одном из дворов Соломенского района Киева утром 2 февраля. Из-за прорыва теплотрассы кипяток размыл грунт и образовал разлом в асфальте, в котором оказались машины.

Легковушки провалились в яму передними частями. Вытолкать их или выехать из провала у владельцев не было никаких шансов, поэтому им пришлось обратиться к спасателям.

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На месте происшествия работали бойцы "Киевской службы спасения", которые освобождали машины с помощью спецсредств.

Машины залило горячей водой

Машины не могли выехать из провала / Фото КАСС

Как утверждают местные жители, авария произошла около 7:40 на улице Нежинской, 18 в Соломенском районе столицы.

Сообщение в КАРС об инциденте поступило почти в 8:00, после чего на место отправились 5 специалистов.

Прибывшие по вызову спасатели увидели, что передние колеса машин находятся в месиве грязи и кипятка.

Для того чтобы вытащить автомобили, пришлось использовать пневмоподушки и шанцевый инструмент, а также деревянные бруски.

Последствия аварии придется ликвидировать коммунальщикам / Фото КАСС

В течение 2 часов спасатели занимались поднятием машин и буксировкой в ​​безопасную зону.

Получили ли машины какие-то повреждения, пока неизвестно.

Привычная для Киева ситуация

Как утверждают киевляне, прорывы устаревших участков теплотрасс или снабжения водой за последние годы стали для столицы вполне распространенным явлением. Иногда вода размывает почву и образует огромные провалы асфальта, в которых оказываются автомобили. Иногда обходится и без участия машин. Так, в конце января Прорезную улицу в самом центре столицы затопило из канализационных труб.