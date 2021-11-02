На Соломенке стихийные торговцы выставили лотки под объявлением о штрафе: показательное фото
Источник:Big Kyiv
В Киеве на Севастопольской площади стихийные торговцы нарушили запрет на торговлю в подземных переходах. Они снова выставили лотки со своим товаром прямо под предупреждением о штрафе за такую деятельность. Фотодоказательство дерзости продавцов появилось в интернете 2 ноября.
Судя по фото, нарушители решили безнаказанно торговать мелкой одеждой: шапками, шарфами и перчатками. Оборудовались хулигане в переходе между Воздухофлотским проспектом и Чоколовским бульваром.
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Не пугают даже суммы
Продавцы настолько обнаглели, что проигнорировали табличку с указанием штрафа за несанкционированную торговлю – 15 тысяч гривен. Кроме того, полиция имеет право конфисковать у них товар.
Женщина разложила свой товар под табличкой с предупреждением о штрафе в 15 тысяч гривен / Фото Big Kyiv
Многолетней "войне" с МАФами не видно края
- Власти Киева уже несколько лет пытаются искоренить такое явление, как стихийная торговля в подземных переходах и на улицах.
- Однако, несмотря на это, многие предприниматели продолжают игнорировать запрет.
- К примеру, в подземные переходы у станций метро "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Украина" торговцы цветами вернулись лишь через несколько дней после принудительного выселения оттуда.
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