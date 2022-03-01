Специалисты работают, чтобы возобновить полноценную работу телебашни – Кличко
1 марта 2022 , 19:46Читати новину українською
Источник:телеграм Виталия Кличка
Полноценную работу телебашни в Киеве вскоре возобновят. Цифровое эфирное вещание уже частично вернули.
Над полноценным возобновлением работы телебашни работают специалисты. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в своем видеообращении к жителям столицы.
Важно Эту ночь лучше провести в укрытиях, – Кличко призвал киевлян не передвигаться по городу
Телеканалы доступны в кабельных сетях, со спутника и онлайн вещания,
– рассказал Кличко.
Мэр призвал киевлян объединиться, чтобы вместе оборонять город.
Заметим, оккупационные войска выпустили по телевышке 2 ракеты. В результате кровавых действий врага погибли 5 мирных жителей, которые просто шли по тротуару. Также известно, что еще 5 человек пострадали.