Над полноценным возобновлением работы телебашни работают специалисты. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в своем видеообращении к жителям столицы.

Важно Эту ночь лучше провести в укрытиях, – Кличко призвал киевлян не передвигаться по городу

Телеканалы доступны в кабельных сетях, со спутника и онлайн вещания,

– рассказал Кличко.

Мэр призвал киевлян объединиться, чтобы вместе оборонять город.

Заметим, оккупационные войска выпустили по телевышке 2 ракеты. В результате кровавых действий врага погибли 5 мирных жителей, которые просто шли по тротуару. Также известно, что еще 5 человек пострадали.