Виталий Кличко подчеркнул, что уже есть жертвы среди мирного населения. Поэтому он призывает жителей столицы не ходить и не ездить по улицам Киева.

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Мэр города просит всех быть максимально осторожными.

Эту ночь лучше провести в укрытиях,

– заявил Кличко.

Добавим, что в админздание рядом с киевской телебашней попало 2 неизвестных вражеских боеприпаса. В результате дом взорвался и загорелся. А в результате обстрелов телебашни 5 погибших и 5 раненых.

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