Віталій Кличко наголосив, що вже є жертви серед мирного населення. Тому він закликає жителів столиці не ходити та не їздити вулицями Києва.

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Мер міста просить всіх бути максимально обережними.

Цю ніч краще провести в укриттях,

– заявив Кличко.

Додамо, що у адмінбудівлю поруч з київською телевежею влучило 2 невідомих ворожих боєприпаси. Внаслідок цього будинок вибухнув та загорівся. А внаслідок обстрілів телевежі 5 загиблих і 5 поранених.

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