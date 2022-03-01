По предварительным данным, в киевскую телебашню попали 2 ракеты. В результате погибли 5 мирных жителей города.

По теме Соболезнования родным и близким В результате обстрелов телебашни погибли 5 человек, еще 5 – ранены

Мирные люди просто шли мимо

Люди просто шли по тротуару и не ожидали, что эти минуты могут стать для них последними. Мэр Киева Виталий Кличко призвал всех киевлян не ходить по улицам и не ездить на автомобилях.

Он подчеркнул, что нужно быть "максимально осторожными".



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