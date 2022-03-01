За попередніми даними, у київську телевежу влучили 2 ракети. Внаслідок цього загинули 5 мирних жителів міста.

Співчуття рідним та близьким Внаслідок обстрілів телевежі загинули 5 людей, ще 5 – поранені

Мирні люди просто йшли повз

Люди просто йшли по тротуару і не очікували, що ці хвилини можуть стати для них останніми. Мер Києва Віталій Кличко закликав всіх киян не ходити вулицями та не їздити автівками.

Він наголосив, що потрібно бути "максимально обережними".



Поради щодо аптечки / Інфографіка 24 каналу



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