Над повноцінним відновленням роботи телевежі працюють фахівці. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у своєму відеозверненні до мешканців столиці.

Важливо Цю ніч краще провести в укриттях, – Кличко закликав киян не пересуватися містом

Телеканали доступні в кабельних мережах, зі супутника та в онлайн мовленні,

– розповів Кличко.

Міський голова закликав киян єднатися, щоб разом обороняти місто.

Зауважимо, окупаційні війська випустили по телевежі 2 ракети. Унаслідок кривавих дій ворога загинули 5 мирних мешканців, які просто йшли по тротуару. Також відомо, що ще 5 людей постраждали.

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