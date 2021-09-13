На станциях метро Киева образовалась большая толпа людей и давка: видео с места
Источник:"Сегодня"
В Киеве на станциях метро "Минская" и "Теремки" была давка. Люди не могли зайти в вагоны. Говорят, что причиной инцидента является неисправность некоторых терминалов на турникетах.
Толпа в метро образовалась утром 13 сентября. В сети выложили видео со станции "Минская".
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Сбой терминалов
На записи видно, как люди ждут в толпе, потому что не могут попасть в подземку. На станции "Минская" скопление людей образовалось из-за сбоя двух терминалов на турникетах.
О причине скопления на станции "Теремки" не сообщают.
Толпа на станции "Минская": смотрите видео "Сегодня"
В сети люди шутят, что скоро в Украине нужны будут люди, которые будут пропихивать толпу внутрь вагона.
Толпа на "Теремках" / Фото из телеграма "Киев Оперативный"
Вот несколько реакций пользователей:
- "Большинство – без масок";
- "Понаехали блт";
- "Вся надежда на дельту";
- "Какой там ковид, трамбуйтесь теснее";
- "Никуда добраться нормально нельзя. Машина, трамваи, метро – везде пробки".