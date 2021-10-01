Стоит на учете и пьянствует: подробности жизни киевлянки, уснувшей на улице рядом с ребенком

30-летняя жительница Оболони в Киеве уже не первый раз попадала в поле зрения правоохранителей за невыполнение родительских обязанностей. Впрочем, наказать женщину могут лишь штрафом, который ее, судя по всему, не пугает.

Как выяснили журналисты, женщина спала под открытым небом возле одного из магазинов на Оболони. Рядом с ней находился напуганный 5-летний мальчик.

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Когда нетрезвую горе-мать попыталась разбудить неравнодушная очевидица, нарушительница начала ругаться и убежала. Ребенка она оставила на улице.

Дедушка малыша также пьянствуют

Мать мальчика отыскали патрульные. Они составили в отношении нее протоколы об уклонении от исполнения обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни ребенка и о появлении в общественных местах в пьяном виде.

Если суд признает молодую женщину виновной, ей грозит лишь 850 гривен штрафа.

Живет женщина с матерью и отцом, который также употребляет алкогольные напитки.

В соцслужбе говорят, что мать ребенка давно стоит на учете. С ней проводят беседы, но женщина никоим образом не меняет подходов к воспитанию ребенка.

Также она не заботится о здоровье мальчика и вообще не занимается им.

5-летний малыш до сих пор не разговаривает. Сейчас он находится в больнице, впрочем, после осмотра медиков мальчика вернут домой. Если же такая ситуация повторится, работники соцслужбы постараются лишить мать родительских прав.