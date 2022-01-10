На Столичном шоссе в Киеве на ходу загорелся трактор

Серьезный инцидент произошел 10 января днем на Столичном шоссе в Киеве. Трактор, который ехал в направлении торгового центра Art Mall, внезапно начал гореть.

Как говорят свидетели инцидента, с огнем удалось справиться без привлечения спасателей. Потушили моторный отсек трактора работники студии тюнинга автомобилей и другие участники движения.

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В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал.

Дым был виден за километр

По словам очевидцев, пожар произошел около 11:00 10 ноября на Столичном шоссе недалеко от здания 101д.

Трактор JCB, который двигался по крайней полосе, неожиданно начал гореть.

Огонь довольно быстро охватил переднюю часть транспортного средства, что не помешало водителю быстро выйти на дорогу.

Другие водители и работники Tuning Studio Vilex выбежали с огнетушителями и потушили пожар.

На месте происшествия работали патрульные, которые будут выяснять обстоятельства инцидента. На некоторое время движение по Столичному шоссе было затруднено, но его довольно быстро возобновили на всех полосах для движения.

Смотрите видео возгорания трактора на Столичном шоссе в Киеве:

Похожий случай почти на этом месте

22 декабря 2021 года недалеко от "Автоцентра на Столичном" в Киеве по неизвестным причинам во время движения загорелся грузовой Mercedes. Водитель успел остановиться на крайней полосе и вызвал спасателей, однако те физически не могли спасти грузовик. От машины остался только остов.