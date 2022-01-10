Як стверджують свідки інциденту, з вогнем вдалося впоратися без залучення рятувальників. Загасили моторний відсік трактора працівники студії тюнінгу автівок та інші учасники руху.

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Внаслідок події, на щастя, ніхто не постраждав.

Дим було видно за кілометр

За словами очевидців, пожежа сталася близько 11:00 10 листопада на Столичному шосе неподалік від будівлі 101д.

Трактор JCB, який рухався у крайній смузі, несподівано почав горіти.

Вогонь досить швидко охопив передню частину транспортного засобу, що не завадило водієві швидко вийти на дорогу.

Інші водії та працівники Tuning Studio Vilex вибігли з вогнегасниками та загасили пожежу.

На місці події працювали патрульні, які з'ясовуватимуть обставини інциденту. На деякий час рух Столичним шосе був ускладнений, але його досить швидко відновили на всіх смугах для руху.

Дивіться відео загоряння трактора на Столичному шосе у Києві:

Схожий випадок майже на цьому місці

22 грудня 2021 неподалік від "Автоцентра на Столичному" у Києві з невідомих причин під час руху загорівся вантажний Mercedes. Водій встиг зупинитися на крайній смузі та викликав рятувальників, однак ті фізично не могли врятувати вантажівку. Від машини залишився лише остів.