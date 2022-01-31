Судье, которая лишала майдановцев водительских прав, объявили о подозрении

Судье, которая во время Революции Достоинства лишала майдановцев водительских прав, объявили о подозрении. Об этом стало известно 31 января.

Женщина до сих пор работала в одном из районных судов Киева. Ей инкриминируют незаконное препятствование проведению митингов и демонстраций, совершенное должностным лицом. За это предусмотрено наказание в виде исправительных работ до двух лет или ареста до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Актуальное Дела Майдана: судьи, экс-следователю и экс-прокурору сообщили о подозрении

Запугивала визитеров "Межигорья"

Следствие выяснило, что, стремясь запугать митингующих, судья незаконно привлекла двоих из них к административной ответственности за якобы невыполнение водителями требований об остановке.

Оба активиста 29 декабря 2013 года в составе автоколонны направлялись от Крещатика к резиденции "Межигорье", в которой тогда проживал беглый экс-президент Виктор Янукович.

При этом у судьи отсутствовали какие-либо доказательства вины евромайдановцев.

В конце концов 14 января и 10 февраля 2014 года она, руководствуясь лишь рапортами бывших представителей государственной автоинспекции, назначила им строжайшее наказание: лишила права управлять транспортными средствами.

Зеркальная история

Сейчас досудебное расследование по делу скандальной судьи ведут следователи ГБР.

В середине октября Оболонский районный суд Киева признал виновной в нетрезвом управлении судью Майдана Светлану Колегаеву. Из-за этого ее лишили водительских прав на один год.

В июле 2021 года скандальная служительница Фемиды спровоцировала на Оболони пьяную аварию. Ее Audi на скорости вылетело на тротуар, где врезалось в дерево, сбило столб и лишь чудом не задело пешеходов.